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ارتفاع المكرونة وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:57 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
ارتفاع المكرونة وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك السمك المكرونة سوق العبور السبيط السمك البوري

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