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البترول: مصر باعت 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري في 2019

04:41 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
البترول: مصر باعت 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري في 2019

ذهب

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الاثنين، إن عام 2019 شهد بيع حوالي 15 طن ذهب وفضة (تعادل حوالي 482 ألف أوقية) من إنتاج منجم السكري.

وأضافت الوزارة أن إجمالي قيمة مبيعات هذه الكمية بلغ حوالي 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها (3%) حوالي 19.5 مليون دولار.

وكانت بيانات صدرت في أكتوبر الماضي لشركة سنتامين الأسترالية، المسؤولة عن إدارة واستغلال منجم السكري للذهب في مصر، كشفت عن تراجع إنتاج المنجم بنسبة 17% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ووصلت كمية الإنتاج خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 332.1 ألف أوقية (نحو 10.3 طن) مقابل نحو 334.8 ألف أوقية (نحو 10.4 طن) خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 0.8%.

وتوقعت الشركة أن يصل إجمالي إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الرابع من العام الحالي 157.9 ألف أوقية، ليصل الإنتاج خلال العام ككل إلى 490 ألف أوقية (نحو 15.2 طن).

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وزارة البترول منجم السكري الذهب الفضة

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