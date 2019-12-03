بنك عوده مصر يفتتح فرعين جديدين بدمنهور والإسماعيلية

كتبت- منال المصري:

قال بنك عوده، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه افتتح فرعين جديدين للبنك بكلا من مدينة دمنهور ومحافظة الإسماعيلية، وذلك في سياق خطته التوسعية في السوق المصرفي المصري.

وافتتح فرع دمنهور كلا من محافظ البحيرة هشام أمنه ومحمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، وذلك خلال 21 نوفمبر الماضي، بحسب بيان البنك.

كما افتتح كلا من العضو المنتدب لبنك عوده مصر ونخبة من المديرين التنفيذيين بالبنك فرع محافظة الإسماعيلية، وذلك في الأول من ديسمبر الجاري.

وافتتح البنك عددا من الفروع منذ بداية العام الجاري، وهي فروع ميناء بورسعيد وفرع مطار القاهرة الدولي وفرع التجمع الخامس وفرع شبين الكوم.

وبحسب البيان، تضم شبكة فروع البنك 52 فرعا، كما صاحبت الزيادة في عدد الفروع زيادة في عدد ماكينات الصراف الآلي التي وصل عددها إلى 166 ماكينة في نوفمبر 2019.