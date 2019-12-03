رئيس اتحاد الغرف التجارية: توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار قريبا

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيوقع خلال الفترة المقبلة بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيع إقامة المشروعات الجديدة، ودعم المشروعات والمصانع القائمة ومساعدتها على التوسع.

وأضاف العربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة المحلية.

وذكر أن الغرف التجارية ستنفذ إجراءات لضبط الأسواق بالتعاون مع الحكومة من خلال تنفيذ عدة آليات للقضاء على العشوائية والفوضى في الأسعار، بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للسلع، وبما يتوافق مع مصلحة المواطن في شراء السلع التي تتناسب مع دخله.