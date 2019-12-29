"فوري" تعلن انضمامها لمجلس حماية بيانات الدفع عالميا

كتب- علاء حجاج :

أعلنت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، اليوم الأحد، انضمامها إلى مجلس البطاقات العالمي "PCI SSC"، المختص بتطبيق معايير الأمن والحماية لحفظ وتخزين معلومات البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة، بصفتها مؤسسة مساهمة جديدة في المجلس.

قالت الشركة في بيان لها، إنها ستعمل مع المجلس للمساعدة فى حماية بيانات الدفع في جميع أنحاء العالم من خلال التطوير المستمر، وتبني معايير أمن المجلس.

وقال ماورو لانس، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس "PCI SS"، إن هناك هجمات معقدة متزايدة على الأنظمة الإلكترونية، ما يجعل انضمام كيانات مختلفة إلى المجلس أمرا ضروريا لتفعيل معايير الأمن، والمساعدة على تأمين بيانات الدفع وتخفيف الهجمات التي يمكن أن تؤدي إلى اختراقات مكلفة للبيانات.

وأضاف أن انضمام شركة فوري يعد قيمة مضافة للمجلس، حيث تلعب الشركة دورًا نشطًا في تحسين أمان بيانات الدفع والمساعدة في زيادة الوعي و تبني معايير أمن الــ "PCI".

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لفوري، إن الشركة هي أول شركة في مصر والوحيدة التي تنضم لعضوية مجلس "PCI SSC" إلى جانب عمالقة عالميين مثل "PayPal" و"Amazon"، و"Microsoft"، و"RSA"، و"HSBC"، و"Citi"، و"Verifone".

وأضاف صبري أن مجلس "PCI SSC" يعمل عالميا على زيادة أمان الدفع من خلال توفير معايير وبرامج مرنة وفعالة في مجال حماية البيانات، وتطوير متانة أمن بيانات بطاقة الدفع، والحد من الهجمات الإلكترونية.

وأوضح أن فوري، ستضيف إلى عملية تطوير المعايير من خلال تعاونها مع مجتمع يضم أكثر من 800 منظمة مشاركة لتحسين أمن الدفع في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن مجلس "PCI SSC" هو منتدى عالمي مسؤول عن التطوير والإدارة والتعليم والتوعية بمعايير سلامة وأمن بيانات الـ PCI وغيرها من المعايير التي تزيد من أمان بيانات الدفع.