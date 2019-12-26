الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر يحقق أعلى مستوى فصلي في نحو 3 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 66.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب بيان البنك عن ميزان المدفوعات الصادر مساء أمس الأربعاء، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 2 مليار و353 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل نحو مليار و415 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بذلك أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2016، والذي سجل خلاله نحو 2 مليار و415 مليون دولار.

ويعد عدم وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المستوى المأمول بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد في المرحلة الراهنة وهي المعضلة التي تعمل الحكومة على حلها.

وشهد التعديل الوزاري الذي تم إجراؤه منذ أيام خروج سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من التشكيل الجديد، وفصل وزارة التعاون الدولي والتي تولتها رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة، على أن يكون مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بشؤون الاستثمار مع منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات واسعة.

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