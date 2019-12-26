أسعار الذهب العالمية تصعد فوق مستوى 1500 دولار

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار الذهب لتقترب من ذروة أسبوعين فوق المستوى 1500 دولار، اليوم الخميس، بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‭‭‭"‬‬‬المرحلة واحد" التجاري، بحسب وكالة رويترز.

‭‬‬‬ وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1503.02 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر الجاري في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1507.40 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لاتفاق المرحلة الأولى.

وأكدت بكين النبأ عبر القول إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن التوقيع.

واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات، الاثنين الماضي، أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر الجاري فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.

وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأمريكي في المستقبل. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وربح الذهب نحو 17% منذ بداية العام ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفضل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ فترة طويلة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.