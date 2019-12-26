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أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس 26-12-2019

10:37 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس 26-12-2019

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه لليبع.

أسعار الدولار الدولار البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي البنك العربي الأفريقي

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