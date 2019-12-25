بنك مصر يوقع عقدا مع "سوديك" بشأن مشروع الـ500 فدان بمدينة زايد الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر في بيان اليوم الأربعاء، إنه وقع على عقد حساب وسيط مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخصوص مشروع الـ 500 فدان في مدينة زايد الجديدة، وهو ما يمثل بداية لشراكة استراتيجية جديدة بين شركة سوديك والبنك.

وأضاف البنك أن مدينة زايد الجديدة تعد امتدادا حضرياً طبيعيا لحي الشيخ زايد بمدينة أكتوبر، حيث تتميز المنطقة بسرعة وسهولة الوصول لأحياء شرق القاهرة والساحل الشمالي من خلال شبكة الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها في المناطق المحيطة بهذا الامتداد، إلى جانب قربها من مطار سفنكس الجديد، والمتحف المصري الكبير الذي سيؤدي افتتاحه إلى ازدهار المنطقة بأكملها.

وقال حسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر حريص على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه، بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.



وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: "نحن سعداء للغاية لبدء هذه العلاقة المصرفية الجديدة مع بنك مصر، أحد أكبر وأعرق البنوك في مصر. ويمثل هذا العقد بداية شراكة طويلة الأجل مع البنك حيث نرى مجالا لأوجه تعامل مختلفة عديدة في المستقبل".