وزيرة التضامن الجديدة تعقد أول اجتماع لها مع مستشاري التأمينات والمعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

رغم أن طابع الاحتفال غلب على اليوم الأول لنيفين القباج، كوزيرة التضامن الاجتماعي، داخل الوزارة، إلا أن اليوم الأول لم يخلو من العمل والاجتماعات الوزارية.

وأدت نيفين القباج، وزيرة للتضامن الاجتماعي، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، خلفًا لغادة والي، التي ستعمل مديرًا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وعقب أداءها اليمين الدستورية توجهت نيفين إلى مقر الوزارة بالعجوزة، وكان في استقبالها الوزيرة السابقة، غادة والي، بالورود وبقية العاملين في مقر الوزارة.

وبحسب مصادر من الوزارة تحدثت لمصراوي فإن الوزيرة الجديدة واجهت موجة من الاحتفالات من موظفي الوزارة، بما فيهم فريق برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" التي كانت ترأسه قبل توليها منصب الوزيرة.

ونظم فريق البرنامج حفلًا للوزيرة الجديدة داخل مكتبها في كمديرة للبرنامج.

وانضمت نيفين لوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2015، كمساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية ومديرًا لبرنامج الدعم النقدي.

في يونيو 2018 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين نيفين نائبًا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال اليوم الأول تلقت الوزيرة عشرات التهاني من مسئولين وشخصيات عامة، فضلًا عن ابنتها الوحيدة التي جاءت خصيصًا من خارج مصر للاحتفال بها في مقر الوزارة.

وعقب الاحتفالات دخلت نيفين أول اجتماعاتها الرسمية كوزيرة للتضامن الاجتماعي مع مستشاري الوزارة لشؤون التأمينات وروؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية.

ويبدو منطقيًا أن تعقد الوزيرة الجديدة أول اجتماع لها مع مستشاري التأمينات والمعاشات، نظرًا لقرب تطبيق قانون التأمينات الموحد في أول يناير المقبل.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الشهر الجاري إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزعتها على مجلس الوزارء.

ويهدف القانون الجديد لتوحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويفك القانون الجديد التشابك التاريخي بين وزارة المالية وأموال هيئة التأمينات الاجتماعية، كما يعطي استقلالية كبيرة للهيئة بعيدًا عن وزير التضامن الاجتماعي.



اقرأ أيضًا:

من المعاشات إلى الدعم الموحد.. 3 ملفات مهمة تنتظر وزيرة التضامن الجديدة

تكافل وكرامة بوابة نيفين القباج لوزارة التضامن الاجتماعي "بروفايل"

غادة والي تودع العاملين في "التضامن الاجتماعي" وتستقبل الوزيرة الجديدة (فيديو)