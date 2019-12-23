أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك تآثرا بالسعر العالمي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 662 جنيها مقابل 660 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 567 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 756 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5296 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى سعر له في أسبوع في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1482.61 دولار للأوقية.