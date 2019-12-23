وزير المالية: المواطن هو البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة أصدرت تقرير "التحدي والإنجاز" لنشر النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقا من أن "المواطن هو البطل الحقيقي" للبرنامج.

وأكد الوزير، أن "المواطن هو البطل الحقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه شريك أصيل في المسئولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة، صانعة الحلم والأمل، والسعي الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة".

وأعدت الوزارة تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، الذي شهد نهاية موازنة العام المالي 2018 – 2019 بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة في التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي بما تتطلع إليه من مستهدفات، وإنجازات الربع الأول منه، حسب البيان.

وقال الوزير، إن إصدار التقرير يأتي ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة.

وأوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: «التحدي والإنجاز»، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية.

وأشار التقرير إلى تحسن معدلات النمو، وتوقعات صندوق النقد الدولي بأن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.