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غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة بالورود (صور)

03:30 م الأحد 22 ديسمبر 2019
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القاهرة- مصراوي:

نظمت غادة والي حفل استقبال للدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة.

واستقبلت والي وكل قيادات الوزارة والعاملين بها من الإدارات المختلفة بباقات الورود والتصفيق وقامت والي باصطحاب القباج إلى مكتب الوزير، وكانت قد أعدت لها مفاجأة عبارة عن صورة تجمعهما ترجع لذكرى احتفال الوزارة بوصول برنامج تكافل وكرامة لأول مليون مستفيد في 2017، بحسب بيان من الوزارة.

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وتقدمت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للوزيرة غادة والي وجميع العاملين بالوزارة علي حفاوة الاستقبال وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

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غادة والي وزارة التضامن الاجتماعي نفين القباج التعديل الوزاري
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