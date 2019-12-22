مشتريات أجنبية تصعد بالبوصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وراتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13892 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 345.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 334.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.7 مليون جنيه

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 0.31%، إلى مستوى 13853 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.