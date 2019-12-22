بعد هبوطه الأسبوع الماضي.. ماذا فعل الدولار ببداية تعاملات اليوم الأحد؟

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 22-12-2019، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.