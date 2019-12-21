4600 عميل بالبنك الأهلي بمديونية 16 مليار جنيه يستفيدون من مبادرتي تسوية المتعثرين

كتبت- منال المصري:

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن أن إجمالي عدد العملاء الذين سيستفيدون من مبادرتي تسوية مديونيات المتعثرين للشركات والقطاع السياحي في البنك هو 4600 عميل بإجمالي مديونيات 16 مليار جنيه شاملة أصل الدين والفوائد المهمشة.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بداية الشهر الجاري، عن تفاصيل مبادرة جديدة لإسقاط فوائد الديون عن الشركات التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه.

كما أعلن البنك المركزي عن مبادرة السياحة لإعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الابقاء على الشركات في قائمة "الإيسكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وقال أبو الفتوح لمصراوي إن عدد العملاء المستفيدين من المبادرة بالبنك يتوزعون على قطاعات مختلفة سياحة وصناعة وغير ذلك بما يتفق مع شروط المبادرة.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في مؤتمر صحفي سابق، إن 8586 شركة متعثرة ستستفيد من المبادرة الشركات المتعثرة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، بإجمالي مديونيات تبلغ 35.6 مليار جنيه تنقسم بين 4.3 مليار جنيه مديونية و31.3 مليار جنيه فوائد مهمشة.

وأضاف نجم أن المبادرة ستنتهي يونيو 2020 القادم وسيتم رفع اسم من يستفيد من المبادرة من كشوف التعثر، بجانب إزالتها من القوائم السلبية في لأي سكور وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.

وسيبدأ البنك الأهلي في مخاطبة العملاء المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرتين للتقدم للبنك لإجراء تسوية، بحسب أبو الفتوح.