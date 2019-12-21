أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 21- 12- 2019

استقر سعر جرام الذهب اليوم السبت، مقارنة بأسعاره أمس، بسبب إغلاق البورصات الذهب العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 660 جنيها اليوم السبت 21-12-2019، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5280 جنيها.

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس في الوقت الذي تحسن فيه الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1481.10 دولار للأوقية.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.