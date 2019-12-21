ارتفاع البلطي وتراجع البوري..أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت أسعار بعض المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، بينما تراجع سعر كيلو السمك البوري عن مستواه أمس الجمعة.

وارتفع سعر كيلو البلطي بقيمة جنيه، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، فيما تراجع سعر كيلو سمك البوري بمقدار جنيهين ليتراوح بين 42 و50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا بمقدار 10 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو اليوم في سوق العبور بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي الفيليه عند مستواه أمس، وتراوح سعر الكيلو بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و 66 جنيها للكيلو.

وكذلك استقر سعر كيلو سمك الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.