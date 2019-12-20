تحالف بنكي يفوز بحصة من تمويل إنشاء أول مصنع للأخشاب من قش الأرز

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر في بيان اليوم الجمعة، إن تحالفا بنكيا يقوده فاز بتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ MDF كأحد المشروعات الجديدة التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأضاف البنك، أن قيمة التمويل الذي فاز به التحلف المصرفي تبلغ 150 مليون يورو لتمويل جزء من التكلفة الإستثمارية للمشروع بسعة إنتاجية سنوية تصل إلى 205 ألف طن بمدينة إدكو.

وتصل القيمة الاستثمارية الكلية للمشروع إلى 215 مليون يورو، بحسب بيان البنك.

وضم التحالف الفائز بالعرض التمويلي بنكي الأهلي ومصر كمرتبين رئيسيين أوليين إضافة إلى قيام البنك الأهلي بدور المنسق العام ووكيل الضمان وقيام بنك مصر بدور البنك الفني.

وقال عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تمويل المشروع يأتى فى ضوء توجهات بنك القاهرة نحو الإسهام فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية كدور وطنى يجب على البنوك القيام به لتشجيع المشروعات التى تهدف إلى إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة فى أطر التغيرات الجديدة التى يشهدها مناخ الاستثمار في مصر.

ويعد المشروع أول مشروع لإنتاج أخشاب الـ MDF بإستخدام قش الأرز في الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية، بحسب البيان.