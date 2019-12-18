البورصة تواصل الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2% إلى مستوى 13793 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.62% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 330 ميلون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 197.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 133.3 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى ارتفاع قيمة سهم التجاري الدولي ليصل إلى 80.4 جنيه، بالإضافة إلى عمليات شراء الأسهم والسندات من قبل المستثمرين العرب مستفيدين من هبوط المتكرر للأسهم خلال الفترات الماضية.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، عند مستوى 13411 نقطة.