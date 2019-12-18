أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور بتعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2019
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة عند نفس مستوى أمس.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 4 و6 جنيهات.
البصل بين 5 و7 جنيهات.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 4 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البرتقال سكري بين 1.5 و3.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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