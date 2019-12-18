أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور بتعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2019

10:45 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور بتعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2019

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة عند نفس مستوى أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال سكري بين 1.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور الباذنجان

الخبر التالى:

مسؤول بـ "مبادلة للبترول": توجيهات سياسية إماراتية بالاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"شبورة وبرودة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة