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أسعار الدولار في 17 بنكا خلال منتصف تعاملات اليوم 17-12-2019

01:55 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
أسعار الدولار في 17 بنكا خلال منتصف تعاملات اليوم 17-12-2019

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس الاثنين وذلك بعد أن كسر حاجز الـ 16 جنيها أمس لأول مرة منذ فبراير 2017.

وفيما يلي أسعار الدولار في 17 بنكا:

1- البنك الأهلي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

2- بنك مصر:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

3- بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 15.97 جنيه.

سعر البيع: 16.07 جنيه.

4- البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

5- بنك عوده:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

6- بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

7- بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

8- بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

9- بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

10- بنك البركة:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

11- المصرف المتحد:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

12- بنك HSBC:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

13- البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

14- البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 15.95 جنيه

سعر البيع: 16.05 جنيه.

15- بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 15.97 جنيه

سعر البيع: 16.07 جنيه.

16- مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 16.01 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

17- بنك القاهرة:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار

الخبر التالى:

رحلة نزول الدولار لأقل من 16 جنيها منذ بداية 2019 (جراف تفاعلي)
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