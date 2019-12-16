ليجراند الفرنسية تدرس الاستحواذ على شركة عدادات كهربائية ذكية في مصر

- ليجراند تدرس الاستحواذ على شركات مكملة لنشاطها في مصر وتسعى للعمل في العاصمة الجديدة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال نقولاه حبيلاه، العضو المنتدب لشركة ليجراند في مصر، إن الشركة تدرس الاستحواذ على إحدى شركات إنتاج العدادات الذكية بالسوق المحلية، ضمن خطتها للتوسع في مصر.

وشركة ليجراند الفرنسية إحدى الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال البنية التحتية الكهربائية والوقمية، وبلغت مبيعاتها 6 مليارات يورو وفي 2018.

وكشف حبيلاه، في تصريحات على هامش أول مؤتمر صحفي تنظمه الشركة في مصر اليوم الاثنين، عن تواصل ليجراند مع شركتين في مصر تعملان في إنتاج العدادات الذكية في إطار دراسة السوق وخطة الاستحواذ المرتقبة.

"لم نبدأ مفاوضات الاستحواذ حتى الآن.. الأمور كلها تحت الدراسة.. توصلنا مع شركتين في مجال العدادات الذكية.. ولا نزال ندرس الشركات في السوق وموقفها المالي وقدرات كل منها وكذلك تقبلها لفكرة الاستحواذ.. قبل الدخول في مفاوضات جدية"، بحسب ما قاله حبيلاه.

والاستحواذات سياسة مستقرة في توسع شركة ليجراند العالمية التي استحوذت العام الماضي على 6 شركات، في دبي وفرنسا والصين وألمانيا، كما أنها استحوذت على 3 شركات العام الجاري، منهم شركتين في أمريكا وأخرى في الصين.

وقال حبيلاه، إن الشركة منفتحة على مزيد من الاستحواذات في السوق المصري وذلك للشركات التي تكمل نشاطها في قطاع البنية التحتية الكهربائية.

وأضاف أن الشركة تعمل في مصر منذ نحو 32 عاما، حيث تمتلك أكبر وأول مصنع لها بأفريقيا في مدينة السادات على مساحة 17 ألف متر مربع، وتوفر نحو 1200 فرصة عمل، منهم 700 وظيفة مباشرة في المصنع.

وتصدر الشركة 35% من إنتاج مصنعها في مصر إلى حوالي 26 دولة من بينهم فرنسا وإيطاليا وأمريكا والبرازيل والهند والصين و المكسيك.

وقال حبيلاه إن الشركة تتطلع لزيادة استثماراتها وأعمالها في مصر، مشيرا إلى بدء الشركة في إنشاء معرض دائم لها شرق القاهرة خلال العام المقبل، يشمل قاعات العرض والتدريب على غرار المعارض المملوكة لها في بلدان أخرى، "تأكيدا على ثقة الشركة في عائد الاستثمار في مصر".

وأشار إلى أن العلامة التجارية "BTicino" التابعة لها لا تزال متصدرة المبيعات في السوق المصري منذ عقود بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وقال إن الخطة التوسعية للشركة في مصر تركز على زيادة تواجدها في السوق "لأنه سوق واعد جدا"، وكذلك دراسة الاستحواذ على بعض الشركات، ودراسة كيفية التواجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شركائها في توفير الحلول والأنظمة سواء التجمعات الإدارية أو السكنية.

وقال إن الشركة تعمل مع الحكومة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وتعمل على زيادة مبيعاتها للمشروعات الحكومية و الخاصة.

وأشار إلى أن مبيعات الشركة في مصر نمت بنحو 30% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018.

وتعمل ليجراند الفرنسية في نحو 90 دولة حول العالم ويعمل بها أكثر من 38 ألف عامل، ولديها في فرنسا فقط 22 مصنعا، و تجاوزت أرباحها 770 مليون يورو العام الماضي.

وتبيع الشركة منتجاتها في 180 دولة حول العالم وتمتلك أكثر من 70 علامة تجارية.

وتعمل الشركة في تقديم حلول متكاملة لإدارة المباني المختلفة من حيث الوظائف الكهربائية والرقمية، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف منتج متنوع من المفاتيح الكهربائية وغيرها.

وأعلنت الشركة اليوم في مؤتمر بالقاهرة عن إطلاق أحدث منتجاتها الذكية "Living Now" في مصر، وهو مفتاح كهربائي غير تقليدي أشبه بالبيانو، ويمكن التحكم فيه عن بعد عبر الهواتف الذكية.

وقال إسلام وحش رئيس قطاع التسويق و الاتصال بالشركة في مصر إن الشركة تعمل أيضا على التوسع في مجال حلول ال "الداتا سنتر" ، كتلك المتعلقة بمشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وردت الشركة حلولا مشابهة في أوروبا وروسيا والهند.