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تفاصيل أكبر خطة تمويلية من البنك المركزي لدعم قطاع السياحة "فيديوجرافيك"

04:59 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
تفاصيل أكبر خطة تمويلية من البنك المركزي لدعم قطاع السياحة "فيديوجرافيك"

نشاط سياحي كبير أمام منطقة الأهرامات

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي أمس عن أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

وقال المركزي إنه اتفق مع اتحاد الغرف السياحية، على زيادة قيمة مبادرة البنك التي طرحها في فبراير 2017، لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحي من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

ويعرض مصراوي في هذا الفيديو تفاصيل هذه الخطة وكيفية الاستفادة منها.

نشاط سياحي كبير أمام منطقة الأهرامات البنك المركزي قطاع السياحة اتحاد الغرف السياحية

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