أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 40 و48 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.