الإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 28.7% خلال شهر سبتمبر

تراجعت قيمة العجــز في الميـزان التجــاري إلى 3.49 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 4.90 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبــة انخفاض قدرها 28.7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقال بيان من الجهاز، إن قيمة الصادرات انخفضت إلى 2.37 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة 2.7%.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع منها أسمدة بنسبة 32.5%، وفواكة طازجة بنسبة 7.9%، وسجاد وكليم بنسبة 8.5%، وأضناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 7.1%.

وفي المقابل ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، بحسب البيان.

وقال الجهاز، إن أهم هذه الصادرات التي ارتفعت قيمتها هي بترول خام بنسبة 1.2%، ومنتجات البترول بنسبة 5.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 11.7%، ولدائن بأشكالها "بلاستيك" بنسبة 7.6%.

وبحسب البيان انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 20.1%، حيث بلغـت 5.86 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 7.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع منها منتجات البترول بنسبة 37.0%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 12.6 %، ولدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 15.9 ٪، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.2٪.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق منها، القمح بنسبة 12.8٪ ، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 8.6٪، ولحوم بنسبة 12.4٪، وذرة بنسبة 26.6٪.