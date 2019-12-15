أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف مقارنة بأسعاره أمس، بحسب ما ذكره نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 664 جنيها مقابل 663 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 569 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 758.8 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5312 جنيها.

واليوم هو عطلة رسمية في بورصة الذهب العالمية.