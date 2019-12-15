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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

12:01 م الأحد 15 ديسمبر 2019
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و28 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و48 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك المكرونة

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