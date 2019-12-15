تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم
10:32 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.01% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13357 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.51%، إلى مستوى 13358 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين عربية ومحلية.
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