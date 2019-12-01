مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13780 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين اليوم صافي بيع بقيمة 92.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء 88.6 بقيمة مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.8 مليون جنيه.

وأعلنت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج".

ويقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

وتتضمن هذه الأوراق المالية 26 شركة تشمل القلعة للاستشارات المالية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وبالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وحديد عز، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والبنك التجاري الدولي، والمصرية للمنتجعات السياحية.

كما تتضمن القائمة شركات المصرية للاتصالات، وطلعت مصطفى القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، وإعمار مصر للتنمية، والشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والقابضة المصرية الكويتية، ومستشفى كليوباترا، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتضم القائمة أيضا الأوراق المالية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وجي بي أوتو، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.65% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 13849 نقطة، ليصعد لأول مرة في الجلسات التسع الأخيرة، بعد موجة من الهبوط.

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البورصة تبدأ تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج"