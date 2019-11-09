بعد هبوطه عالميا.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، نتيجة للانخفاض الكبير في سعر المعدن الأصفر عالميا بالأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب انخفضت خلال تعاملات اليوم بنحو جنيهين للجرام الواحد.

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 660 جنيها مقابل 662 جنيها أمس، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565 جنيها، وعيار 24 إلى 754 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5280 جنيها، بحسب نجيب.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1461.66 دولار للأوقية، في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5%، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.