أسعار الذهب تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف

القاهرة – مصراوي:

تتجه أسعار الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام في الوقت الذي يعزز فيه التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة، مما يحد من الشهية للمعدن النفيس.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت الأسهم العالمية وربح مؤشر الدولار بعد أن قال مسؤولون أمس الخميس إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على سلع إحداهما الأخرى إذا تم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1468.86 دولار للأوقية (الأونصة)، دون تغيير يُذكر تقريبا، ليتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017. وفي الجلسة السابقة، تراجعت الأسعار 2% لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1470.10 دولار للأوقية.

لكن اتفاق المرحلة واحد التجاري يواجه معارضة داخلية شرسة في البيت الأبيض بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم الجمركية سيبدد النفوذ الأمريكي في المفاوضات.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد عن 14% منذ بداية العام الجاري بما يرجع في الأساس إلى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة والتي أثارت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 16.98 دولار للأوقية، وتتجه صوب التراجع نحو 6% منذ بداية الأسبوع وهو أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2017.