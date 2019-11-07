الذهب يساهم بنسبة 45% من زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 58 مليون دولار بنسبة زيادة 1.8%، لتستحوذ هذه الزيادة على 45% الزيادة في صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال نفس الشهر.

وبحسب بيانات المركزي، سجلت قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر نحو 3.267 مليار دولار مقابل نحو 3.209 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي سجل بنهاية أكتوبر الماضي 45.247 مليار دولار مقابل 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، بزيادة 129 مليون دولار، بحسب ما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، ليواصل الاحتياطي تحطيم مستوياته القياسية.

وتزامنت زيادة الذهب في الاحتياطي مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 40.50 دولار للأوقية بنسبة زيادة 2.75%، لتصل إلى نحو 1513. دولارا بنهاية تعاملات 31 أكتوبر الماضي، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وإلى جانب الذهب، ساهمت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي خلال أكتوبر، في زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي، حيث ارتفع احتياطي العملات الأجنبية إلى 41.611 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 41.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 66 مليون دولار.

كما زاد احتياطي المركزي من قيمة وحدات السحب الخاصة بشكل طفيف إلى 369 مليون دولار بنهاية أكتوبر مقابل 365 مليون دولار بنهاية سبتمبر.

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