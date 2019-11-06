احتياطي النقد الأجنبي المصري يرتفع إلى 45.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال أكتوبر الماضي بقيمة 129 مليون دولار مقارنة بنهاية سبتمبر.

وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي وصل إلى 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.