البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم بضغط من مبيعات محلية

كتبت- دينا خالد:

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% إلى مستوى 14709 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 153 مليون جنيه، و1.1 مليار جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.12% بنهاية التعاملات أمس إلى مستوى 14789 نقطة.

وقالت البورصة، في بيان لها بالأمس، إن الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف.