أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بنحو 20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الرمان بين 2 و6 جنيهات.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.