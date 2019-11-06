  • عاجل:"أمطار وشبورة كثيفة".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:36 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

    البورصة المصرية

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع المؤشر الرئيسي البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

    وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14781 نقطة.

    وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.12% بنهاية التعاملات أمس إلى مستوى 14789 نقطة.

    البورصة المصرية مؤشر البورصة

    الخبر التالى:

    5.1 مليار دولار استثمارات الكويت في مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان