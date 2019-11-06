تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

القاهرة – مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14781 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.12% بنهاية التعاملات أمس إلى مستوى 14789 نقطة.