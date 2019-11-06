تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء
10:36 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
القاهرة – مصراوي:
تراجع المؤشر الرئيسي البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14781 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.12% بنهاية التعاملات أمس إلى مستوى 14789 نقطة.
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