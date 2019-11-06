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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:35 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري سعر الدولار صرف الدولار

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