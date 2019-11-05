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    الدولار يستقر أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

    04:57 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

    أسعار الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر البنك العربي الأفريقي
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