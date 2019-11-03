انخفض بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنكي البركة، وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار، ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.