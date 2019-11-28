بنك مصر يخفض الفائدة 1% على الودائع

كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر خفض الفائدة 1% على جميع آجال الودائع، تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الجاري، بحسب مسؤول بخدمة العملاء في البنك.

وكان محمد الإتربي رئيس بنك مصر، قال لمصراوي، في يوم خفض الفائدة بالمركزي، الخميس قبل الماضي، إن بنك مصر خفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، لتتراجع إلى 13% سنويا بدلا من 14%، بدورية شهرية لصرف العائد.

كما خفض بنك مصر الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير بداية من الشهر الجاري بحسب ما نشره مصراوي الأسبوع الماضي.

ويعرض مصراوي أسعار الفائدة على ودائع بنك مصر، بعد خفضها، لأجل من أسبوع إلى 12 شهرا كالتالي:

الوديعة لأجل من أسبوع إلى 14 يوما: 4.875% سنويا.

الوديعة لأجل من 15 يوما لأقل من شهر: 5.375% سنويا.

الوديعة لأجل من شهر لأقل من شهرين: 6.375% سنويا.

الوديعة لأجل من شهرين لأقل من 3 أشهر: 6.375% سنويا.

الوديعة لأجل من 3 شهور لأقل من 6 أشهر: 6.125% سنويا.

الوديعة لأجل من 6 شهور لأقل من سنة: 5.875% سنويا

وكان البنك الأهلي خفض الفائدة أيضا على الودائع والشهادات الادخارية للعائد الثابت والمتغير 1%، ولكنه أبقى على فائدة شرائح حسابات التوفير دون تغيير.

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