أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي رغم ارتفاعها عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو جنيه واحد للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس، رغم ارتفاعها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 654 جنيها مقابل 655 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 747 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5232 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل شكوك حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب تشريعا يدعم محتجي هونج كونج، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، كان الذهب صاعدا 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية.