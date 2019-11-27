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أسعار الذهب العالمية تنخفض بفعل اقتراب الاتفاق بين أمريكا والصين

10:44 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أسعار الذهب العالمية تنخفض بفعل اقتراب الاتفاق بين أمريكا والصين

أسعار الذهب العالمية تنخفض

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامي بشأن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.

ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلي 1458.40 دولار، وفقا للوكالة.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إن واشنطن وبكين اقتربتا من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية، بحسب الوكالة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى إغلاق قياسيا جديدا بفضل أنباء التجارة الإيجابية، كما ارتفع الدولار.

وفقدت الفضة 0.3% إلى 17.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار، في حين فقد البلاتين 0.6% إلى 901.80 دولار.

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