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البورصة تنخفض للجلسة السابعة على التوالي.. والرئيسي يهبط 1.4%

03:10 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
البورصة تنخفض للجلسة السابعة على التوالي.. والرئيسي يهبط 1.4%

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.38% بنهاية التعاملات إلى مستوى 13782 نقطة، ليواصل المؤشر التراجع للجلسة السابعة على التوالي

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 494.1 مليون جنيه، و30.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 524.4 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي تراجع بنسبة 0.54%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 13974 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة

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