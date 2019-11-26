ارتفاع الكابوريا والسبيط.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

كتبت- منار الرخ:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا، بقيمة 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بتعاملاتها أمس.

كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري بقيمة 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و26 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم مقارنة بأمس.

وسجل سعر كيلو الجمبري، بين 300 جنيه و350 جنيها، وسعر البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.