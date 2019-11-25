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الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم منتدى أعمال جنوب إفريقيا الاثنين المقبل

11:38 ص الإثنين 25 نوفمبر 2019
الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم منتدى أعمال جنوب إفريقيا الاثنين المقبل

إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية

كتبت- منار الرخ:

ينظم إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الاثنين المقبل، بالتنسيق مع سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة منتدى الأعمال "مصر وجنوب إفريقيا"، بمناسبة زيارة وفد وزارة التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا على رأس وفد من 20 شركة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

وبحسب بيان الاتحاد، فإنه سيتم خلال أعمال المنتدى بحث تنشيط العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتعقبه لقاءات ثنائية يومي 2-3 ديسمبر المقبل.

ويمثل وفد رجال الأعمال فى جنوب أفريقيا العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية فى تجارة المواد الكيميائية "مطهرات اليد"، والاستشارات الهندسية، والطرق والبناء، والمصابيح الشمسية ومصابيح LED، والمعادن، والتعبئة، والصلب، وأقمشة وخيمة صناعة الجلود والنسيج، والاستشارات الهندسية".

إبراهيم العربي الاتحاد العام للغرف التجارية منتدى أعمال جنوب إفريقيا سفارة جنوب أفريقيا

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