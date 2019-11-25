أسعار النفط ترتفع بفعل أحاديث إيجابية بشآن اتقاف أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31%، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43%، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي، رئيس استراتيجيات الأسواق لدى سي.إم.سي في سيدني، "لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة.. يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن".

وجاء صعود الأسعار عند الفتح اليوم الاثنين في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، السبت الماضي، إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عن الرغبة في توقيع اتفاق تجارة أولي ونزع فتيل الحرب الممتدة منذ 16 شهرا ونجم عنها تراجع النمو العالمي، وذلك على الرغم من أن ترامب قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يريد إتمام اتفاق.

بينما قال شي إنه لن يخشى الرد إذا اقتضت الضرورة، وفقا للوكالة.

وأضاف مكارثي، أن تحركا من جانب الصين لحماية الملكية الفكرية يقدم أيضا مناخا داعما لمحادثات التجارة.