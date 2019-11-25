أسعار الذهب تتراجع عالميا لأدنى مستوى لها في أسبوع

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع، اليوم الاثنين، بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع اتفاق تجاري أولي بحلول نهاية العام، بحسب وكالة رويترز.

وعزز ذلك الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر ودعم الدولار.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%إلى 1460.85 دولار للأوقية ، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر الجاري في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1460.80 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانغ يان، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، "تفاؤل التجارة يدفع الأسهم العالمية للارتفاع ورأس المال للابتعاد عن الملاذات الآمنة إلى الأصول المرتفعة المخاطر".

وساعدت أنباء إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين الأسهم الآسيوية على التعافي.

بينما صعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العملة الأمريكية بقوة الجمعة الماضية بعد مسح أظهر أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تسارع في نوفمبر الجاري، وأن أنشطة قطاع الخدمات زادت بأكثر من المتوقع.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسة والاقتصادية، وارتفع ما يزيد عن 13% منذ بداية العام الجاري لأسباب في مقدمتها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ فترة طويلة والمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 16.95 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1787.36 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر الجاري، وربح البلاتين 0.5% إلى 895.39 دولار.