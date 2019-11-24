رسالة السيسي وخطتها للعمل.. غادة والي تعلق على منصبها الجديد في الأمم المتحدة (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

"سأحمل رسالة الرئيس السيسي وهي العمل ثم العمل ثم العمل والأمانة والشرف والإخلاص، لأعمل بها في منصبي الجديد"، هكذا أنهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حديثها في أول مؤتمر صحفي لها بعد اختيارها وكيلًا لسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب للمنظمة للمخدرات والجريمة.

وشكرت والي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشيحه لها لكي تمثل مصر في هذا المنصب.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي اختيار غادة والي، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وقالت غادة والي، إن منظمة الأمم المتحدة تعمل على أربعة محاور أساسية هي مكافحة الجريمة، والمخدرات، والفساد، ومقاومة الإرهاب في الدول المختلفة.

وتابعت الوزيرة، أن الأربعة محاور التي تتعامل معهم المنظمة محاور مهمة مرتبطة بالتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي أهداف تتعامل بها كل الدول بما فيهم مصر.

وذكرت والي، أنها ستقوم في بداية عملها بتقوية جميع المكاتب الإقليمية والمكاتب التي تعمل على هذا الأمر بكل الدول بحيث تقدم مشروعات وتعمل مع كل الحكومات بكفأة من خلال التعارف على احتياجات الحكومات المختلفة والتعرف على احتياجات المجتمعات المختلفة والتحديات التي تقابلها.

وتابعت أنها لن تضع أي خطط لعملها إلا بعد التعرف على الإدارات الكاملة والمحيطة بمنصبها الجديد والإمكانيات المتاحة كما فعلت في بداية عملها كوزير للتضامن الإجتماعي منذ 6 سنوات.

وقالت والي، إنها ستبقى في مصر حتى نهاية ديسمبر ولن تغادر إلا مع بداية العام الجديد لإنهاء أوراق استلام منصبها الجديد.

وتولت غادة والي وزيرة للتضامن في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى فبراير 2014، واستمرت فى وزارة محلب الثانية واستمرت فى وزارة شريف اسماعيل ووزارة دكتور مصطفى مدبولي الحالية.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها بشأن اختيار الوزيرة للمنصب، إنها تتمتع بأكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب