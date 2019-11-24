25 % ارتفاعا في التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

ارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بنسبة 25.4% خلال العام الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقال البيان، إن قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل بلغت 1.204 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.113 مليار دولار عام 2017، بزيادة قدرها 8.2%.

وجاءت السودان في ترتيب هذة الدول بقيمة بلغت 399.3 مليون دولار بنسبة 33.2% من إجمالي التكتل.

واحتلت كينيا المركز الثاني بقيمة بلغت 354.6 مليون دولار بنسبة 29.4% من إجمالي التكتل.

وبلغت صادرات مصر إلى إثيوبيا بقيمة 169 ميلون دولار بنسبة 14.0% من إجمالي التكتل، واريتريا بقيمة 116.2 مليون دولار بنسبة 9.6% من إجمالي التكتل، وأوغندا بقيمة 82.9 مليون دولار بنسبة 6.9% من إجمالي التكتل.

وقال البيان إن قيمة الواردات المصرية من دول حوض النيل بلغت 668 مليون دولارعام 2018 مقابل 380 مليون دولارعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 75.8%.

وتركزت الواردات المصرية من 5 دول هي، كينيا بقيمة بلغت 287.3 مليون دولار، والسودان بقيمة بلغت 207.5 مليون دولار والكنغو بقيمة 148 مليون دولار، وإثيوبيا بقيمــة 10.3 مليون دولار وأوغندا بقيمة 7.8 مليون دولار.